Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartmanın balkon camının arasında mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Sunguroğlu Mahallesi'ndeki bir sitedeki dairenin balkon camında sıkışan güvercini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartman dairesinde kimsenin olmadığını öğrenince, iş makinesi yardımıyla güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kurtarılan güvercin itfaiye personeli tarafından doğaya salındı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Sungurlu'da Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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