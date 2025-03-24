Suriye Pasajı'nda Yangın Paniği - Son Dakika
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Suriye Pasajı'nda Yangın Paniği

Suriye Pasajı\'nda Yangın Paniği

Beyoğlu'ndaki Suriye Pasajı'nda çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

24.03.2025 14:30
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Suriye Pasajı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi Suriye Pasajı'nın 4'üncü katındaki dairede saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pasajdan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. O sırada pasajda olanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ayrıca Beyoğlu, Şişli, Fatih, Beşiktaş ve Bakırköy'den de itfaiye ekipleri de destek için bölgeye geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri yangına 3 yönden müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarını da tamamlayan ekipler çalışmaların ardından bölgeden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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