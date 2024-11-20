Suriyelilere Adres Güncelleme Süresi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146'sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS'li bilgilendirmeler yapıldı. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin yabancı kimlik numaralarını pasife aldık." - ANKARA