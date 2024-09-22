Sürmene'deki kayıp şahsın cesedi bulundu - Son Dakika
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Sürmene'deki kayıp şahsın cesedi bulundu

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Trabzon Havalimanı açıklarında bulunan cesedin, selde kaybolan Ali Kemal Demir'e ait olduğu belirlendi.

22.09.2024 18:58
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Havalimanı açıklarındaki cesedin Sürmene'deki kayıp şahsa ait olduğu belirlendi

TRABZON - Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bulunan cesedin Sürmene'de selde kaybolan işitme engelli şahsa ait olduğu belirlendi.

Trabzon'da önceki gün etkili olan şiddetli yağışlardan en çok etkilenen mahallerden biri olan Sürmene ilçesindeki Çavuşlu mahallesinde sel sularına kapılarak kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'i arama çalışmaları sürerken, olay yerine yaklaşık 35 km mesafedeki Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Sahilden açıkta vatandaşlar tarafından görülen ve ağaç parçaları ile çalılara takılı haldeki ceset için bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri çağrıldı. Ceset otopsi ve kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Çocuklarının cesedi teşhis ettiği ve şahsın Sürmene'de selde kaybolan Ali Kemal Demir olduğu belirlendi.

Sürmene\'deki kayıp şahsın cesedi bulundu
Kaynak: İHA

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