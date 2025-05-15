Sürücü iş yerine çarpıp kaçtı

Otomobiliyle iş yerine çarpan sürücü kaçtı: O anlar kamerada

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde kaldırıma çıkarak bir iş yerine çarpan sürücü, bir süre bekleyip olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Alaca ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kaldırıma çıkarak cadde üzerindeki iş yerine çarptı. Kazanın ardından aracından inen sürücü bir süre bekledikten sonra tekrar otomobile binerek kaçtı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin iş yerine çarptığı görülüyor. Kazadan sonra aracından inen sürücünün bir süre kazanın şokunu atmaya çalıştığı görülüyor. Daha sonra aracına binen sürücü hızla uzaklaşıyor.