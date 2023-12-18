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Tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tabanca ele geçirildi
18.12.2023 - 14:39,
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara ilçesinde icra edilen devriye esnasında sürücülüğünü M.R isimli şahsın yaptığı araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Tekirdağ, Son Dakika

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