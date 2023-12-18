14:07 •
Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi•
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara ilçesinde icra edilen devriye esnasında sürücülüğünü M.R isimli şahsın yaptığı araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.
Şüpheli ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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