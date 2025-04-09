Taksiciler yurt önünde öğrencilere levyeyle saldırdı

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak'ta Cerrah Mehmet Paşa Erkek Öğrenci Yurdu'nun önünde saat 03.00 sıralarında dehşet yaşandı.

ÇOK SAYIDA TAKSİCİ KAVGAYA DAHİL OLDU

Yurda gelen iki öğrenci ile taksici arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Taksi şoförünün yardım çağrısı üzerine kısa sürede çok sayıda taksici sokağa geldi. Olay yerine gelen taksiciler de taraflar arasındaki kavgaya dahil oldu.

LEVYEYLE ÖĞRENCİLERE SALDIRDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan kavga sırasında bir taksici bagajdan çıkardığı levyeyle öğrencilere saldırdı. Taraflardan bazılarının hafif yaralandığı kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

SERBEST BIRAKILDI

Öğrenciler taksiciden şikayetçi olurken, taksi şoförü emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.