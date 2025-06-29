Taraklı\'da Yangın Kontrol Altında

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, bazı bölgelerde yeniden alevlendi. Yangına ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol sağlanırken, söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek verdi. Alevler ve müdahale anları havadan görüntülendi.

Yangın, Taraklı ilçesindeki ormanlık alanın bazı noktalarında yeniden etkili oldu. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında rüzgarın da etkisiyle bazı bölgelerde tekrar alevlenme yaşandı. Bölgeye hızla ulaşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için seferber oldu. Karadan yapılan yoğun çalışmalara havadan bir yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan alevlenmenin yaşandığı alan dron ile havadan görüntülendi. - SAKARYA