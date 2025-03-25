Taşköprü\'de İkinci Yangın

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 gün önce iki evin yandığı köyde, bir yangın daha meydana geldi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, üç katlı ahşap evde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'ye bağlı Samanlıören köyünde üç katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek diğer evrelere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında üç katlı ahşap ev, büyük çapta zarar gördü.

Aynı köyde üç günde ikinci yangın

İki gün önce de Baltacı Mahallesi'nde Osman Demir'e ait 2 katlı evde yangın çıkmış, alevlerin İhsan Çetin'e ait eve de sıçramasıyla iki ev, üç depo ve bir hafif ticari araç kullanılamaz hale gelmişti. - KASTAMONU