Taşköprü'de Traktör Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Taşköprü'de Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Taşköprü\'de Traktör Devrildi: 2 Yaralı
05.08.2025 22:29
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Alatarla Köyü ile Kızılcaörhen Köyü yolunda meydana geldi. Mahir D. idaresindeki 37 ED 211 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada traktör sürücüsü ile Hayriye D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taşköprü'de Traktör Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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