Taşköprü\'de Yangın: 4 Ev ve Ahır Yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemere göre 4 ev ve ahır alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 4 eve sıçradığı öğrenilen yangın için köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ev ve ahırları saran yangını söndürmek için çalışma başlattı. - KASTAMONU