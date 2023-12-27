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Tayland'da muson yağışlarından kaynaklı sel felaketi: 6 ölü - Son Dakika
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Tayland'da muson yağışlarından kaynaklı sel felaketi: 6 ölü

Tayland'ın güneyindeki Satun, Songkhla, Pattani, Yala ve Narathiwat eyaletlerinde meydana gelen muson yağışları sonucu yaşanan sel felaketi, 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sel nedeniyle birçok yerleşim yeri ve tarım arazisi sular altında kaldı.

Tayland\'da muson yağışlarından kaynaklı sel felaketi: 6 ölü
27.12.2023 - 12:53,
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Tayland'ın etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketi nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın güneyindeki Satun, Songkhla, Pattani, Yala ve Narathiwat eyaletlerinde muson yağışlarının ardından meydana gelen sel felaketi can kaybına yol açtı. Narathiwat Eyalet Vali Yardımcısı Preecha Nualnoi medyaya yaptığı açıklamada, 89 yaşında bir kadın ve 1 çocuk dahil 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise kaybolduğunu belirtti. Yoğun yağışla birlikte nehirler taşarken, birçok yerleşim yeri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Selden 70 binden fazla ev olumsuz etkilendi.

Selden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. - BANGKOK

Kaynak: İHA
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Pattani, Tayland, Ulaşım, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da muson yağışlarından kaynaklı sel felaketi: 6 ölü - Son Dakika
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