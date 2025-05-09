1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Tefecilik" suçlarına yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Faizle borç verdikleri vatandaşları borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları, ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı verildi.

1 MİLYAR 250 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu. Operasyon kapsamında; 2 bin 478 adet çek ve senet, 10 adet çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

"TEFECİLERE GEÇİT YOK"

"Tefecilere geçit yok" diyen Bakan Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.