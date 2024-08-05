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Tekirdağ'da 26 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla, 26 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Tekirdağ'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla, kasten öldürme, dolandırıcılık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 26 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs yakalandı.

Süleymanpaşa Osmanlı Mahallesi'nde yapılan araştırma ve fiziki takip sonucunda yakalanan M.S., gözaltına alınarak adli işlemleri başlatıldı. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıklarının devam edeceğini belirtti.