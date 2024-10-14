Tekirdağ'da denetimlerde yakalanan 39 kişi tutuklandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yürütülen denetimler sonucunda aranan 146 şahıs yakalandı. Yakalanan kişilerden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yürütülen denetim ve sorgulamalar sonucunda suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırarak, çeşitli suçlardan aranan şahısları etkili bir şekilde takip etti. Yakalanan 146 şahıstan 39'u tutuklandı. Tutuklanan 39 kişinin adli işlemleri tamamlanırken, şahıslar cezaevine gönderildi.
HLD-
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da 39 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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