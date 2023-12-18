Tekirdağ\'da 507 Bin TL Değerinde Sıkıştırılmış Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir şahsın aracına yapılan aramada, piyasa değeri 507 bin TL civarında olan sıkıştırılmış tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Çerkezköy ilçesinde S.P. isimli şahsın aracında yapılan kontrol sonucunda, piyasa değeri 507 bin TL civarında olan sıkıştırılmış tütün ele geçirildi.

Olayda şahısla ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ