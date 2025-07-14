Tekirdağ\'da Anız Yangını

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Hayrabolu ilçesi ile Canhıdır Mahallesi arasındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyüp geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, çevredeki diğer tarım arazilerinin zarar görmemesi için tedbirler artırıldı. - TEKİRDAĞ