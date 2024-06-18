Tekirdağ'da bir fabrikada yangın çıktı

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Tekirdağ'da çıkan fabrika yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fabrika yangınından çıkan dumanlar gökyüzünde siyah örtü oluşturdu. - TEKİRDAĞ