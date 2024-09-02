Tekirdağ\'da 25 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 16 ayrı suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A. yakalandı.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerin Muradiye Mahallesi'nde yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde düzenledikleri ortak operasyonda, çoğu dolandırıcılık suçu olmak üzere toplam 16 ayrı suçtan, kesinleşmiş 25 yıl ağır hapis cezası bulunan M.A. adlı şahıs yakalandı. Cezaevi firarisi olan şahıs, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, öğlen saatlerinde sevk edildiği Muratlı Adliyesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ