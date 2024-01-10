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Tekirdağ'da DEAŞ ve TKP/ML Üyesi Oldukları İddia Edilen 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da DEAŞ ve TKP/ML Üyesi Oldukları İddia Edilen 3 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ ve TKP/ML üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ\'da DEAŞ ve TKP/ML Üyesi Oldukları İddia Edilen 3 Şüpheli Yakalandı
10.01.2024 - 17:33,
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ VE TKP/ML üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca "silahlı terör örgütlerinin" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen A.A., M.A. ve M.D. isimli şahıslar tespit edildi. Şüpheliler, yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Şahıslar ile ilgili işlem başlatılarak sorgulamaya alındı. Sorgulamalarının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ayrıca yakalanan şüphelilerden birisinin TKP/ML terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da DEAŞ ve TKP/ML Üyesi Oldukları İddia Edilen 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da DEAŞ ve TKP/ML Üyesi Oldukları İddia Edilen 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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