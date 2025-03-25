Tekirdağ'da Doktorlar Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Doktorlar Kazada Hayatını Kaybetti

Tekirdağ\'da Doktorlar Kazada Hayatını Kaybetti

İki doktorun öldüğü kazanın davası başladı, sanık doktor adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanıyor.

25.03.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, doktorların içinde bulunduğu elektrikli cipin istinat duvarına çarpması sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği, iki doktorun ise yaralandığı kazaya ilişkin dava görülmeye başlandı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sürücü doktor L.K., kazada hayatını kaybeden doktorlar Nilda Turgut ve Emel Ersöz'ün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Savunmasında, kazada yaşamını yitiren doktorları yakından tanıdığını belirten sanık L.K., olay nedeniyle derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Nilda Turgut'un kızı Lara Turgut ise annesinin kaybının acısını hala yaşadıklarını ifade ederek, sanığın adalet önünde gereken cezayı almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kazada yaralanan ve tedavisi süren doktor A.A.G.'nin iyileştikten sonra dinlenmesine ve sanık L.K.'nin adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

Olay

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 12 Ekim 2024'te meydana gelen kazada, Kumbağ kavşağında kontrolden çıkan elektrikli cip, istinat duvarına çarpmıştı. Araçta yolcu olarak bulunan Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz hayatını kaybederken, sürücü L.K. ile yolcu doktor A.A.G. yaralanmıştı. Doktorların kazadan önce bir kongreden döndüğü öğrenilmişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Politika, 3-sayfa, Yargı, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Doktorlar Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
13:02 İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
12:32 İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:12:28. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Doktorlar Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement