Tekirdağ'da dur ihtarına uymayan panelvan aracın lastiği patlatılarak durduruldu. Sürücüsünün kaçtığı araçtan 19 kaçak göçmen çıktı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü göçmen kaçakçılığı ile ilgili mücadelesini sürdürüyor. Ekiplerin Süleymanpaşa sınırlarında yol kontrolünde dur ihtarına uymayan panelvan araç kaçmaya başladı. Kısa sürede harekete geçen ekipler uygun alanda 'lastik patlatma' marifetiyle aracın lastiklerini patlatarak aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 19 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Olay yerinden kaçan araç şoförünün ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. 19 kaçak göçmen ise işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Dur İhtarına Uymayan Panelvan Aracı Lastiği Patlatılarak Durduruldu, 19 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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