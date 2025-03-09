Kadınları fuhşa zorlayan 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde "Fuhuş ve Kumarla Mücadele" kapsamında çalışmalar düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler operasyon için düğmeye bastı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarıyla ilgili 4 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 17 kadına para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUMAR OYNAYANLARA 240 BİN LİRA CEZA

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna yönelik yapılan 5 operasyonda ise 8 iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye toplam 240 bin 422 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, toplum yapısını ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen fuhuş ve kumarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.