Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Konteynerinde Yangın - Son Dakika
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Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Konteynerinde Yangın

Tekirdağ\'da Geri Dönüşüm Konteynerinde Yangın

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir geri dönüşüm konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

02.05.2025 11:07  Güncelleme: 11:20
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde belediyeye ait bir kağıt ve karton geri dönüşüm konteynerinde yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Erol Okyay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alevler kısa sürede konteyneri sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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