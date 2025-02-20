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Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen yol kontrol uygulamasında 3 göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Malkara ilçesi Ahievran Mahallesi'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, bir araç içerisinde 3 göçmen ve 1 organizatör olduğu tespit edildi. Organizatör gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahısların İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.