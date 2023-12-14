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Tekirdağ'da jandarma ekipleri silah ve uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri silah ve uyuşturucu ele geçirdi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolü çalışmalarında, S.Ç. ve R.B. isimli şahısların üzerinde 4 gram esrar ve 13 adet uyarıcı hap, Ö.A. isimli şahsın üzerinde ise 1 adet kurusıkı tabanca ve 37 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da jandarma ekipleri silah ve uyuşturucu ele geçirdi
14.12.2023 - 12:28,
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri yaptıkları yol kontrolü çalışmalarında silah ve uyuşturucu ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol faaliyetinde, S.Ç. ve R.B. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar ve 13 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen yol kontrol uygulamasında Ö.A. isimli şahsın üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca ve 37 adet mermi ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da jandarma ekipleri silah ve uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da jandarma ekipleri silah ve uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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