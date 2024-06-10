Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bonzai, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesinde G.K. isimli şahsın üzerinde 6 gram metamfetamin ve 3 adet payp, Kumbağ Mahallesinde M.T. isimli şahsın üzerinde 5 gram esrar, Buzağacı mahallesi mevkiinde İ.E. isimli şahsın üzerinde ise 5.96 gram bonzai bulundu. Toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı.

10.06.2024 10:17
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bonzai, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca suçlu ve suça karşı çalışmalar sürüyor. Ekiplerce il genelinde yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesinde G.K. isimli şahsın üzerinde 6 gram metanfetamin ve 3 adet payp ele geçirildi.

Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesinde M.T. isimli şahsın üzerinde 5 gram esrar ele geçirildi.

Hayrabolu - Lüleburgaz Yolu Buzağacı mahallesi mevkiinde, İ.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 5.96 gram bonzai ele geçirildi.

Toplamda 3 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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