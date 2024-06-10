Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bonzai, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca suçlu ve suça karşı çalışmalar sürüyor. Ekiplerce il genelinde yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesinde G.K. isimli şahsın üzerinde 6 gram metanfetamin ve 3 adet payp ele geçirildi.

Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesinde M.T. isimli şahsın üzerinde 5 gram esrar ele geçirildi.

Hayrabolu - Lüleburgaz Yolu Buzağacı mahallesi mevkiinde, İ.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 5.96 gram bonzai ele geçirildi.

Toplamda 3 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ