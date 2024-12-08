Tekirdağ'da Kaçak Göçmen Denetimi

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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde bir işletmede yapılan kontrollerde, kaçak göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği ve izinsiz çalıştığı tespit edildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde bir işletmede kaçak göçmenlerin bulunduğuna dair ihbar üzerine 6 Aralık 2024 tarihinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde farklı uyruktan 12 şahsın ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve izinsiz çalıştıkları belirlendi.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ