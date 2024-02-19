Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: Şarköy'de Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: Şarköy'de Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Kaçak İçki Operasyonu: Şarköy\'de Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde S.Ö. isimli şahsın ev ve aracında yaptığı aramada kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda 3 adet 1 litrelik mastika rakı, 1 adet 1.5 litrelik mastika rakı ve 1 adet 5 litrelik pet şişe içerisinde şarap bulundu. Şahıs hakkında işlem başlatıldı.

19.02.2024 10:25
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince Şarköy ilçesinde kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy Mursallı Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö. isimli şahsın ev ve aracında arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 3 adet 1 litrelik mastika rakı, 1 adet 1.5 litrelik mastika rakı, 1 adet 5 litrelik pet şişe içerisinde şarap ele geçirildi. Şahıs ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: Şarköy'de Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: Şarköy'de Ele Geçirildi - Son Dakika
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