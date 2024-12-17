Tekirdağ'da kaçak makaron operasyonu: 235 bin makaron ele geçirildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 235 bin 140 adet kaçak makaron ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 9 Aralık 2024 - 16 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 220 bin 140 dolu makaron, 15 bin boş makaron ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Olayda şahısla adli ve idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi de polis tarafından yakalandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Kaçak Makaron Operasyonu - Son Dakika
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