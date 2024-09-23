Tekirdağ\'da Kaçak Tütün Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kapaklı ilçesinde yapılan çalışmalarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde S.A. isimli şahsın aracında arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda 1 adet 5 kilogram bandrolsüz tütün, 8 adet elektronik sigara, 42 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 4 adet 1 kilogramlık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şahıs hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ