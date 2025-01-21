Tekirdağ\'da Kaçak Tütün Operasyonu

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Tekirdağ'da kaçak makaron, tütün ve nargile tütünü ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-20 Ocak tarihlerinde kaçakçılık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 101 bin 600 boş makaron, 80 bin 280 dolu makaron, 560 paket gümrük kaçağı sigara, 171,5 kilogram nargile tütünü, 51 kilogram tütün, 50 adet puro, 8 adet elektronik sigara, 80 adet elektronik sigara likiti, 1 adet sigara sarma makinesi, 1 tabanca, 10 mermi ve 1 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ