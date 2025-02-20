Tekirdağ\'da Kaçak Tütün Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak tütün ve makaron ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda binlerce malzeme ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde A.T. ve M.A.'nın bulunduğu depoya yapılan baskında 790 bin adet boş makaron, 28 bin 880 adet tütün dolu makaron ve bin 229 kilogram tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon 461 bin TL malzeme ele geçirilmiş oldu.

Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü ve Hürriyet mahallelerinde H.Y. ve O.Ç.'ye ait işletmelerde gerçekleştirilen aramalarda ise 20 bin 750 adet dolu-boş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 450 adet kesilmiş bandrol, 6 adet elektronik sigara likiti ve 4 adet sigara sarma aparatı bulundu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ