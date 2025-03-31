Tekirdağ\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak tütün ve makaron ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda dolu ve boş makaron ile tütün ürünleri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Ergene ve Malkara ilçelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde toplamda 14 bin 560 adet dolu makaron, 4 bin 500 adet boş makaron, 10 kilogram açık tütün, 9 kilogram bandrollü tütün, 1,5 kilogram bandrollü nargile tütünü, 50 adet bandrollü puro, 4 adet tam otomatik sigara sarma makinesi, 96 adet kilitli poşet ve 358 adet boş sigara kutusu ele geçirdi. Ele geçirilen tütün ürünleri ile ilgili olarak 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ