Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Hallaçlı mevkisinde yapılan yol kontrolünde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Hallaçlı mevkisinde gerçekleştirdikleri yol kontrol faaliyeti sırasında şüpheli bir aracı durdurarak önemli bir kaçakçılık operasyonuna imza attı. Huzur ve Hızır Motorize Timleri tarafından durdurulan araç sürücüsü C.K.'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta yapılan aramada, 39 kilogram bandrolsüz açık tütün ve 160 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli, ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ