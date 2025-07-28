Tekirdağ\'da Kaçakçılık Operasyonu

Tekirdağ'da polis ekiplerinin Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kaçakçılık operasyonlarında, binlerce dolu makaron, kaçak sigara, nargile tütünü ve elektronik sigara ile kapsülleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde iki ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 17 bin 500 adet dolu makaron, 602 paket gümrük kaçağı sigara, 39 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara kapsülü, 79 paket nargile tütünü ve 18,9 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, haklarında gerekli yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen ürünlerin toplamı operasyonun boyutunu gözler önüne serdi. - TEKİRDAĞ