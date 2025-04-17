Tekirdağ\'da Kadın İşçi Makineye Sıkıştı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir deri fabrikasında kadın işçi, makineye kaptırdığı elinin sıkışması sonucu yaralandı.

Olay, gündüz saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi mevkiindeki Çorlu Deri İhtisas ve Karma OSB'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deri fabrikasında çalıştığı sırada M.K. (52) el bileğini makineye sıkıştırdı.

M.K.'nin acı içinde yardım istemesi üzerine fabrika personeli yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi intikal etti.

El bileğinde kırık ve ezilmeler oluşan yaralı işçi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Ergene emniyeti tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ