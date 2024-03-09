Tekirdağ\'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi.
Yangın, Çiftlikönü Mahallesi'ndeki metruk bir binada meydana geldi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangının yaşandığı bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangına müdahale çalışması yapıldı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında metruk bina kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ
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İzmir'in Konak ilçesinde parkta otururken bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken, alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi. Genç kızın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.
Şanlıurfa'da terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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