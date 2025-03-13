Tekirdağ'da metruk binada yangın
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da terkedilmiş ahşap metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Fulya Sokak'taki terkedilmiş ahşap metruk binada sabah saatlerinde yargın çıktı. Dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Tredaş araçları sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu ahşap metruk binadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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