Tekirdağ'da Narkokapan Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Narkokapan Operasyonu

09.07.2025 08:27
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65 şüpheli yakalandı, 35'i tutuklandı. Hedef sokak uyuşturucu satıcılarıydı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Tekirdağ" operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını, 35'inin tutuklandığını açıkladı.

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Tekirdağ ili genelinde Narkokapan-Tekirdağ operasyonu düzenlendi. Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil; 13 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 7 Komando Timi, 2 Özel Eğitimli Narkotik Köpeği, 320 Jandarma personelinin katılımıyla Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ve Malkara'da operasyonlar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 65 şüpheli yakalandı. 35 şüpheli tutuklanırken 30'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya operasyon hakkında yaptığı paylaşımda, "Operasyonumuzun hazırlıkları tam 3 ay sürdü. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Bu 3 ay boyunca, adeta Tekirdağ'ın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik ve düğmeye bastık" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Narkokapan Operasyonu - Son Dakika

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