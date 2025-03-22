Tekirdağ'da özel harekat polislerinden nefes kesen gösteri - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da özel harekat polislerinden nefes kesen gösteri

Geniş Video İzle

Özel Harekat Başkanlığının 42. yılını kutlayan özel harekat polisleri, sergiledikleri zorlu eğitimler ve operasyonel manevralarla nefes kesti. Tam teçhizatlı şekilde gerçekleştirilen tatbikatlar, izleyenlere aksiyon filmlerini aratmayan sahneler sundu.

22.03.2025 19:18  Güncelleme: 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı'nın 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı görüntülerde, polislerin hem eğitim sahasında hem de toplumsal olaylara müdahale anlarında gösterdikleri üstün performansı gözler önüne serdi.

Tekirdağ'da özel harekat polislerinden nefes kesen gösteri

POLİSLERİN OLAĞANÜSTÜ HAZIRLIK SÜRECİNİ ORTAYA KOYAN GÖRÜNTÜLER

Yüksek tempolu taktik eğitimlerinden bina baskınlarına, hedef atışlarından fiziksel dayanıklılık testlerine kadar birçok aşamayı içeren görüntüler, polislerin olağanüstü hazırlık sürecini bir kez daha ortaya koydu.

Tekirdağ'da özel harekat polislerinden nefes kesen gösteri

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN SAHNELER

Özel harekat polislerinin tam teçhizatlı şekilde gerçekleştirdiği tatbikatlar, izleyenlere aksiyon filmlerini aratmayan sahneler sundu. Görüntülerde, senaryo gereği rehinelerin kurtarılması, hızlı müdahale timlerinin hareket kabiliyeti ve toplumsal olaylara yönelik stratejik manevralar da yer aldı. Paylaşılan görüntüler, kamuoyunda büyük ilgi çekerken, özel harekat biriminin her türlü zorluğa karşı hazır olduğu bir kez daha vurgulandı.

Tekirdağ'da özel harekat polislerinden nefes kesen gösteri
Tekirdağ\'da özel harekat polislerinden nefes kesen gösteri
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da özel harekat polislerinden nefes kesen gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Serkan Yalçın:
    herkez r yaptı sayın cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu herkeze haddini bildirdi ve gösterdi kimse yıkamaz onu akkoyunlar mee leyinnbakim size Makarna çay atacam 15 17 Yanıtla
    Murat Çevre:
    ABUZETTİN COK KONUSMA HABER BAŞKA YORUM BASKA HADİ İLEERİ GUT BAKIM 0 0
  • Alper Elma:
    dosta güven imamogluna korku salan yigitlerimiz 15 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    aferim size helal aldığınız maaşlar 18 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bu tatbikat ABd ordusunun 5 14 Yanıtla
    Abdullah K:
    Bir sg 0 0
  • Ghost Riley:
    ne o milletin uzerine mi salacaksiniz da gozdagi veriyorsunuz? manidar haber. birak denemeyi bir dusunun bakin o kili oldugunuz organiniza neler sokuyor bu millet 3 11 Yanıtla
  • Mehmet71:
    var olsun devlet yaşasın özel harekat, çakallar çokallar çeteler mafyalar korksun özel harekattan devletin demir yumruğu var olun yiğitlerim cengaverlerim 13 0 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    özel harekattan vatan haini korksun Türk milleti neden korkacak özel harekat polisleri kanunlara anayasaya bağlı bayrağına sahip çıkan aslanlardir 10 1 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    gösteriyi boşverde osman sınav ölmüş neden paylaşım yapmıyorsunuz o adam gibi kaç yönetmen gelmiş geçmiş bu ülkede acaba??? 5 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 04:55:55. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da özel harekat polislerinden nefes kesen gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement