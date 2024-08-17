Tekirdağ'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Yaralandı

Tekirdağ\'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, bir araç park halindeki iki araca çarptı ve kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ve alkollü olduğu belirlendi.

17.08.2024 13:06
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, bir araç park halindeki iki araca çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Süleymanpaşa ilçesinde, Atatürk Bulvarı'nda Malkara istikametine seyreden A.Ş. yönetimindeki 59 AFZ 043 plakalı araç, Portakal Büfe karşısına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 59 B 4633 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, ardından 59 VE 794 plakalı başka bir araca daha çarptı. Üç aracın karıştığı kazada sürücü A.Ş. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan incelemede hayati tehlikesinin olmadığı tespit edildi. Alkol testi sonucunda sürücünün 0.56 promil alkollü olduğu belirlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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