Tekirdağ'da Pastane Yangını Panic Yarattı

Tekirdağ'da 5 katlı pastane alev alev yandı, mahalle sokağa döküldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 katlı bir pastanede çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı, dumanlar gökyüzünü kapladı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Şar Pastanesi binasında meydana geldi. Yangın, binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı, yoğun dumanlar çevreyi kapladı. Yangını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı, çevredeki esnaf ve mahalle sakinleri sokağa döküldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Binada ciddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.