Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tekirdağ\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Jandarma, silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarla ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

02.12.2024 09:54
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, 29-30 Kasım tarihlerinde Hayrabolu ve Saray ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenledi. Hayrabolu Susuzmüsellim Mahallesi'nde M.K.'nın ikametinde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 adet fişek ve 128 adet mermi ele geçirildi. Saray Bozoba Mahallesi'nde O.O.'nun aracında gerçekleştirilen kontrolde ise 1 av tüfeği ve 2 adet fişek bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaylarla ilgili adli süreç başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika

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