Tekirdağ\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

3.Sayfa

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, 29-30 Kasım tarihlerinde Hayrabolu ve Saray ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenledi. Hayrabolu Susuzmüsellim Mahallesi'nde M.K.'nın ikametinde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 adet fişek ve 128 adet mermi ele geçirildi. Saray Bozoba Mahallesi'nde O.O.'nun aracında gerçekleştirilen kontrolde ise 1 av tüfeği ve 2 adet fişek bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaylarla ilgili adli süreç başlatıldı. - TEKİRDAĞ