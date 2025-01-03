Tekirdağ\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarla ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Aralık-1 Ocak tarihlerinde Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde H.Ç. adlı şahsın evinde yapılan aramada, 3 tabanca ve 309 adet fişek ele geçirildi.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki operasyonda da A.C. adlı şahsa ait bir otomatik tüfek bulundu. Çerkezköy ilçesinde A.Ö.'nün ikametinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 şarjör ve 13 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili H.Ç., A.C. ve A.Ö. adlı şahıslar gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ