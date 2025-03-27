Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tekirdağ\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Jandarma, Tekirdağ'da iki operasyonda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltında.

27.03.2025 13:33
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi'nde A.C.'nin üst aramasında 1 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirdi.

Bir diğer operasyonda ise jandarma ekipleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde M.B.'nin üst aramasında 1 adet tabanca, 16 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirdi. Her iki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika

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