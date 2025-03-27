Tekirdağ\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi'nde A.C.'nin üst aramasında 1 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirdi.

Bir diğer operasyonda ise jandarma ekipleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde M.B.'nin üst aramasında 1 adet tabanca, 16 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirdi. Her iki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ