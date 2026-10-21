Tekirdağ'da son 2 haftada 11 ilçede uyuşturucu ticareti suçundan 45 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da son 2 haftada 11 ilçede uyuşturucu ticareti suçundan 45 kişi tutuklandı

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Tekirdağ\'da son 2 haftada 11 ilçede uyuşturucu ticareti suçundan 45 kişi tutuklandı
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Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 2 haftada 11 ilçede yürütülen çalışmalarda 187 ayrı olayla ilgili 229 kişiye adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan işlem gören şüphelilerden 45'i tutuklanırken 12 kişiye adli kontrol uygulandı.

Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 2 haftada 11 ilçede gerçekleştirilen çalışmalarda 187 ayrı olayla ilgili 229 kişi hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem gören şüphelilerden 45'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gençlerin uyuşturucunun zararlarından korunması amacıyla il genelinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

11 ilçede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında meydana gelen 187 ayrı olayla ilgili toplam 229 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 60'ının uyuşturucu madde satıcısı olduğu belirtildi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyon ve çalışmalarda 1 kilo 526 gram çeşitli uyuşturucu madde, yaklaşık 5 kilo 700 gram bonzai hammaddesine karşılık geldiği belirtilen 57 gram A-M kimyasal maddesi, 6 bin 179 sentetik ecza ve uyuşturucu madde emdirilmiş bin 868 kullanımlık materyal ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 4 tabanca, 1 av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 665 TL bulundu.

45 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 45'i tutuklanırken, 12 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri uyuşturucunun zararlarından korumak ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele etmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi ve 0552 155 59 59 numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirebileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaTekirdağGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da son 2 haftada 11 ilçede uyuşturucu ticareti suçundan 45 kişi tutuklandı - Son Dakika
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