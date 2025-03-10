Tekirdağ'da GBT sırasında polislere mukavemet eden sürücü gözaltına alındı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere mukavemet eden sürücü gözaltına alındı.
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nde polis ekiplerinin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması sırasında bir sürücü mukavemet gösterdi. Sürücü, polislere karşı direnç göstererek kontrolü zorlaştırdı. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Sürücü Polislere Mukavemet Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?