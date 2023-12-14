Tekirdağ\'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara ilçesi Sağlamtaş Mahallesi'nde E.B ve H.Ç isimli şahısların evlerinde yapılan arama sonucunda 57 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser obje, 1 adet kolye obje, 1 adet define arama dedektörü, 1 adet heykel obje ele geçirildi.

Şüpheli şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ