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Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu

Tekirdağ\'da Tarihi Eser Operasyonu

Jandarma, Tekirdağ'da denizde yaptığı operasyonda 50 tarihi eser niteliğinde tabak ele geçirdi.

27.03.2025 13:31
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından denizde düzenlenen operasyonda 50 adet tarihi eser niteliğinde tabak ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy Mahallesi açıklarında tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Denizde yapılan takip sonucu B.B.'nin bulunduğu tekne durduruldu. Teknede yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 adet tabak ele geçirildi. Olayla ilgili B.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika

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